فيديو: ظهور اهرامات السودان في أغنية عمرو دياب في عشق مصر كلمات شاعر سعودي تشعل ضجة على السوشيال

إندهش رواد التواصل الإجتماعي في السودان من ظهور أهرامات البجراوية السودانية في الفيديو الخاص بأغنية للفنان المصري عمرو دياب.
الأغنية من كلمات السعودي تركي آل الشيخ والتي نشرها عبر قناته على Youtube غناء الفنان عمرو دياب “أنا بعشقك يا مصر”، ومن ألحان روزام، وصمم الفيديو محمود الحسن.
وكتبت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين (عمرو دياب فنان كبير ومن حقه يغني أغنية في عشق مصر بس يستخدموا فيها صور أهرامات البجراوية السودانية ليه؟ في لقطة كاتبين عليها يا مصر المنى🤦♀️🙄….ليه ها ليه؟
مش في أهرامات شاهد عليها أبو الهول في مصر؟).
والأغنية التى تتحدث كلماتها عن حب مصر، حملت إهداء فى بدايتها وهو ” من تركى آل الشيخ إلى شعب مصر الحبيب”.
وتقول كلمات الأغنية
أنا بعشقك يا مصر وفداكى فداكى العمر
منصورة وحرة يا بلادى
يا ارضى وارض اجدادى
يا مصر حببتي يا مصر
يامصر المنى فداكى انا
وبنهدف اسمك ونداى
يا مصر عظيمة يا بلادى
يا بلادى
وانتى ولا زيك في الدنيا
يا حببتي يا مصر
بنحبك ونحب ترابك
بنموت يا مصر ونحيالك
بنحبك ونحب ترابك
وكما هو واضح في الفيديو المرفق وبحسب مشاهدة محرر (كوش نيوز) عند الدقيقة 1:55 تظهر أهرامات البجراوية السودانية ومكتوب عليها (يا مصر المنى، فداكي أنا).
الخرطوم (كوش نيوز)