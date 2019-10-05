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رياضية

2019/10/05

2019/10/05


عودة “ذا روك” تشعل الأجواء في مصارعة المحترفين



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شهد عرض “سماك داون” الذي اقيم فجر السبت، عودة المصارع دواين جونسون “ذا روك” إلى المنافسات، مشعلا الأجواء وملهبا حماس المشاهدين.

وكانت بيكي لينش تتحدث إلى الجمهور، قبل أن يقاطعها ​بارون كوربن​ بزيه الملكي، ليدخل “ذا روك” إلى الحلبة.

وحاول كوربن الاعتداء على “ذا روك”، إلا أن الأخير متحالفا مع لينش، أجهزوا عليه.
وشارك “ذا روك” في المنافسات، احتفالا بمرور 20 عاما على أول انطلاق لعرض “سماك داون”.

وتسببت إعلان “ذا روك” عن مشاركته في العرض، في اشتعال أسعار التذاكر بنسبة بلغت 90% من قيمتها الأصلية.

سبوتنيك

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