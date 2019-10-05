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ثقافة وفنون

2019/10/05

2019/10/05


مجلس المهن الموسيقية في ورطة بسبب ريان الساتة ومودة الحنينة


ريان الساتة

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يبدو أنّ مجلس المهن الموسيقية السوداني سيجد نفسه في ورطةٍ حقيقيةٍ، وذلك بعد ارتفاع الأصوات بضرورة تدخُّله لحسم العديد من ملامح الفوضى داخل الساحة الفنية، والكشف عن بيانات ومعلومات حَول بعض الفنّانات المُثيرات للجَدل، واللائي أصبحن اليوم أبرز نجوم السوشيال ميديا بالسودان، وفي مُقدِّمتهن ريان السّاتّة ومودّة الحنينة، حيث وجّه البعض سؤالاً واضحاً للمجلس: (هل تمتلك هاتان المطربتان رخصة مُزاولة المهنة)؟! جديرٌ بالذكر أنّ مجلس المهن ظلّ في موضع هجوم مُستمر من الجمهور وذلك بسبب (السلبية) التي ظَلّ يُوصف بها في مثل هذه القضايا الحَسّاسة.

صحيفة السوداني

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