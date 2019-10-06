حسناء الكرة السودانية أرجوان: حلمي أكون طبيبة أسنان مشهورة.. و(الكورة) عندي موهبة

عقب تدشين الدوري النسائي لكرة القدم والذي أثار حفيظة عدد مقدر من أفراد المجتمع، واتجه البعض إلى مهاجمته، إلا أن لاعبة التحدي أرجوان استطاعت أن تخطف الأضواء وباتت حديث المجالس، وما إن يذكر الدوري النسائي، إلا وذكرت أرجوان التي حرص الجمهور على تسميتها بعدة ألقاب، أبرزها (حسناء الكرة السودانية وبرنسيسة)، فيما أطلق عليها البعض اسم الفيلم السوداني (ستموت في العشرين)، باعتبار انها ترتدي فانيلا تحمل الرقم عشرين، )آخر لحظة) التقت أرجوان في دردشة خفيفة حول حكايتها مع كرة القدم وأحلامها وطموحاتها، إلى جانب محاور أخرى، فكانت هذه إفاداتها:
دردشة: أيمن عبد العظيم
* بداية نتعرف عليك؟
– أرجوان عصام الدين محمد، أدرس طب أسنان في جامعة ابن سيناء المستوى الثالث.
* بداياتك مع كرة القدم ؟
– بداياتي معها منذ الصغر، وأذكر أنني كنت أذهب إلى النادي الألماني، وكنت ألعب مع أصحابي، كما كنت أذهب مع والدي إلى التمارين، فهو كان يلعب في الخرطوم 3، وأيضاً ألعب في المنزل مع أبناء عمي، وبعد ذلك قال لي والدي (بعد أن اصبحتي كبيرة يمكنك لعب كرة القدم خارج المنزل)، ومن هنا كانت البداية .
* أرجوان أي الفرق تشجع؟
– محلياً أشجع فريق الهلال، وعالمياً ريال مدريد ويوفنتوس.
* أي دوري تتابعين؟
– أتابع الدوري الأسباني لأنو بلعب فيهو ريال مدريد وكده، ومرات بحضر مباريات مانشستر وشلسي، والدوري الأوربي ايضاً.
* من الذي شجعك على الرياضة ؟
– أبوي دائماً بلعب معاي بجانب جيرانا في العمارة، حتى اصبحت كرة القدم تجري في دمي.
* هل وجدتِ معارضة ولو من أفراد الأسرة الكبيرة؟
– لا الحمد لله كلهم واقفين معاي قلباً وقالباً، وداعمني شديد، ومالقيت أي صعوبات واجهتني في الكرة.
* فنان تستمعين له؟
– بحب أسمع للفنانين الأجانب وما بحب الأغاني السودانية، بس بسمع الأغاني الثورية والحماسية.
* ما ردة فعلك على تعليقات الفيس وإطلاق العديد من الألقاب عليك؟
– والله أنا بحترم التعليقات وبحترم أي زول بعلق لانو بشجعني وبعطيني قوة زيادة.
* في تقديرك من الذي كان يمانع في قيام دوري لكرة القدم النسائية في السودان ؟
– تقريباً النظام السابق، وبعد سقوط نظام البشير أصبحت المرأة شريكاً أصيلاً في المجتمع وممثلة في الدولة واعتقد أن ولاء البوشي بعد تعيينها لوزارة الشباب والرياضة سوف تنهض بالكرة السودانية عموماً والنسائية خصوصاً، وبذلك نكون جربنا حظنا ووقفنا مع حقوق المرأة.
* هل لصديقاتك علاقة مع الرياضة أم أنتِ لوحدك؟
– صاحباتي كلهن يمارسن الرياضة والرياضات المختلفة كمان، بجميع أنواعها.
* كيف تنظرين للدوري النسائي؟
– تقريباً ممتاز، هسي ماشين كويس وأثبتنا وجودنا وح نتقدم لي قدام إن aشاء الله.
* ما هو رأيك في حديث ميرفت أمين، عن أن التغطية ستكون نسوية فقط؟
– قرار غير صائب، يعني نحن كنا بنحضر كرة الرجال وعادي جداً، لأنو لو الرجال كانوا في أو ما في يعني في النهاية كلنا واحد، لأنها هي لعبة.
* التقاليد والعادات السودانية بتقول (المرأة حدها البيت)؟
– بحترم التقاليد السودانية والعادات القديمة، والجيل اتغير والزمن اتغير، ورغم كدة بقول ليك نحن محافظين على عاداتنا، بس من حق المرأة تمارس رياضة.
* بمن تاثرت أرجوان؟
– تأثرت باللاعبة الأمريكية اليكس مورغن.
* أيهما تفضلين المجال الطبي واللا الكرة؟
– الكرة نشاط اقضي به زمن واتعامل معها كموهبة، أما طب الأسنان حياتي، وأتمنى أن أكون دكتورة وان يكون اسمي معروف في السودان وخارجه.
دردشة: أيمن عبد العظيم
اخر لحظة
1 التعليقات
ahmed e
2019/10/06 at 5:15 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم التربية …أبوي كان بلعب معاي