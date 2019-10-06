في الجولة الخامسة للممتاز الهلال يعتمد على الأسلحة الثقيلة لاصطياد فهود الشمال

ينزل الهلال، في السابعة من مساء اليوم، ضيفاً ثقيلاً، على فريق الأمل عطبرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري السوداني الممتاز وفي مواجهة يدخلها الأزرق بشعار الانتصار فقط، لتجاوز الخسارة المفاجأة التي تعرض لها الأربعاء الماضي على يد ضيفه هلال كادوقلي بهدف لهدف وعكر بها أجواء النادي بعد فرحة التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا على حساب انيمبا النيجيري. يجلس اللال في المركز الرابع برصيد ست نقاط حصل عليها بالفوز في الجولة الأولى على الرابطة كوستي بهدف ومن ثم فاز في الجولة الثالثة على الفلاح عطبرة بخمسة أهداف نظيفة قبل السقوط أمام هلال كادوقلي بهدف لهدفين وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة.
أمام الأهلي عطبرة ستلعب الأربعاء المقبل. وعمل الجنرال صلاح محمد ادم المدير الفني للفريق الأزرق ومساعده هيثم مصطفى على تجهيز اللاعبين نفسياً لمباراة اليوم التي تمثل تحدياً حقيقياً لكل أسرة الفريق حيث تحدثا إلى اللاعبين قبل التدريب الذي أجراه الفريق مساء أمس الأول بالجوهرة الزرقاء وطلبا منهم التركيز والبعد عن الاستهتار مع احترام المنافس مهما كانت نتائجه، وغادرت البعثة صباح أمس إلى عطبرة وحلت بفندق الشرطة وأجرى الفريق تدريبه الختامي مساء ذات اليوم على ملعب استاد عطبرة، وضع فيه الجهاز الفني آخر اللمات للمقابلة. ويفقد الهلال اليوم خدمات لاعب المحور المخضرم نصر الدين الشغيل الذي عاد أمس من الدوحة، بجانب المدافع عمار الدمازين للإصابة ومؤمن عصام ومحمد النور ابوجا المتواجدان مع بعثة منتخب الشباب في أوغندا. ووضح من التدريب الرئيسي أمس الأول أن الجنرال سيعتمد على التشكيل الأساسي اليوم بقيادة الحارس الأوغندي جمال سالم في المرمى، اطهر الطاهر، السموأل ميرغني، عبداللطيف بوي، فارس الهادي، ابوعاقلة عبدالله، محمد دراج، بشة الصغير، موفق صديق، وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.
أمام فريق الأمل يحتل المركز العاشر بخمس نقاط حصل عليها من الفوز في مباراة واحدة واخسارة في مباراة وتعادل مرتين، واستعد لهذه المقابلة بصورة جيدة تحت إشراف مدربه كفاح صالح الذي أعلن تحديه للهلال وجهز لاعبيه نفسياً ونفياً لمواجهة اليوم التي رفع لها شعار الفوز ويعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا مباريات جيدة في الجولات السابقة.
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