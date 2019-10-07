السوداني عيسى .. نجم عربي يخطف الأضواء في الملاعب الإنكليزية

أشادت الصحافة البريطانية بأداء النجم السوداني محمد عيسى مهاجم نادي بيتربورو يونايتد، بعدما تصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم، برصيد تسعة أهداف، عقب تسجيله هدفاً في لقاء فريقه أمام وايكومب واندررز.
واعتبرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المعدل التهديفي للنجم السوداني محمد عيسى بحسب الدقائق التي لعبها مع فريقه، جعلته يحل في المركز الرابع خلف الثلاثي سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وتامي أبراهام نجم تشلسي، وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، كأكثر اللاعبين تسجيلاً بالملاعب الإنكليزية بالموسم الحالي.
ويأتي تصدر محمد عيسى قائمة هدافي دوري الدرجة الثانية الإنكليزي مع فريقه بيتربورو يونايتد، برصيد تسعة أهداف، بعدما تمكن من هز شباك منافسه وايكومب واندررز في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها يوم أمس السبت.
وتحدثت الصحيفة عن طموح النجم السوداني إلى الالتحاق بأحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ قال عيسى: “الوقت ليس للأمنيات، عليّ الاجتهاد الآن، لا أفكر في ذلك حالياً بقدر تركيزي على تقديم أفضل مستوى مع فريقي لأجل الترقي لبطولة التشامبيونشيب”.
وأضاف مهاجم نادي بيتربورو يونايتد: “لم نحقق أفضل النتائج في بداية الموسم الحالي، ولم أسجل في المباريات القليلة الأولى، لأنني لم أكن حينها على ما يرام، لكنني الآن بحالة جيدة، والأهم من ذلك هو أن فرصة الفريق في الصعود لا تزال كبيرة “.
وختم المهاجم السوداني حديثه بقوله: “قضيت فترة رائعة مع شلتنهام يونايتد، وكنت أستمتع باللعب مع الفريق وتمكنت من تسجيل 23 هدفاً من خمس وأربعين مباراة خضتها مع الفريق. لقد كان الأمر رائعاً بالنسبة لي، وأسعى لتكرار ذات الأمر مع بيتربورو”.