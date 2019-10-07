عاجل وبالصور.. الوزيرة ولاء البوشي تكشف عن تفاصيل بلاغها ضد الشيخ عبد الحي يوسف و “7” محامين يتولون قضيتها

كشفت وزيرة الشباب والرياضة بالسودان ولاء البوشي، عن تفاصيل البلاغ الذي رفعته ضد الشيخ عبد الحي يوسف يوم السبت.
ونشرت وزيرة الرياضة السودانية نهار الاثنين تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت من خلالها عن تفاصيل البلاغ كاملة.
وكان نائب رئيس هيئة علماء السودان وإمام مسجد خاتم المرسلين بحي جبرة جنوبي الخرطوم، الداعية المعروف عبد الحي يوسف (محسوب على التيار السلفي) قد هاجم الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، في خطبة الجمعة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن يوسف قوله إن “الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس، والذين خرجوا من أجلها للشوارع، مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار”. وأشار إلى أنها “تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان، وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين”. ووجه يوسف انتقادات للوزيرة البوشي، زاعما أنها “لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما”. وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، هجوم الداعية يوسف، على وزيرة الشباب والرياضة، واعتبروا تكفير المواطنين “جريمة جنائية في كل البلدان الديمقراطية”، مطالبين بـ”تجريم التكفير”.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد نشرت البوشي صور من الدعوى الجنائية وكتبت:
(من ولاء البوشي للشعب السوداني الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله جلّ وعلا هو المحبة والسلام والرحمة المحضة، فبيوته ومنابرها يجب أن تكون إنعكاساً لكل ذلك. خلال الثلاثون عاماً الماضية أصابنا ما أصابنا من فرقة وشتات كانت نتاج نزعات عنصرية، قبلية ودينية، ثم جاءت ثورة ديسمبر المجيدة فجمعت وصنعت جسوراً من سلام ووئام ووحدة. حراسة هذه المكتسبات تحتاجنا جميعاً، إذ لا فرق بيننا؛ نحترم اختلافنا ونحتفي بتنوعنا ونكفل للغير الحق في أن يكونوا/يكنّ، هم/هنّ… وُلِد الإنسان حُراً، يجب أن يعيش حراً ويموت حراً. ونحن الآن وقد بدأنا في بناء دولة القانون والمواطنة: لن نفرط في شبرٍ مما حققناه.
قمتُ اليوم الموافق السابع من أكتوبر ٢٠١٩ بفتح بلاغ جنائي في مواجهة عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠١٥ حسب وجهة النظر القانونية، وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص الحريات الدينية، حرية العقيدة والعبادة، الحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة أساس الحقوق والواجبات. قمنا بتضمين المخالفات الدستورية تحسبا لأي إجراءات أخري غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية.
مرفق صورة من العريضة القانونية، وسيتولى مهمة الاتهام مجموعة كريمة من المحامين الأجلاء:
أستاذ محمود الشاذلي عثمان
أستاذ الشريف علي الشريف
أستاذ محمد يوسف محمد عبدالرحمن
أستاذ معاذ آدم محمد آدم
أستاذ يونان أيوب محجوب
أستاذ شريف محمد شريف
أستاذة آمنة روبينا عابدين
أخيراً وليس آخراً يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، تحقيقه مسؤوليتنا جميعاً، ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام.
والسلام عليكم ورحمة الله)
ولاء عصام البوشي
الإثنين السابع من أكتوبر 2019.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
10 التعليقات
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الاسد النتر
2019/10/07 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم كل من اراد بنا وبديننا وببلادنا سوء اللهم اخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
أبو متاب
2019/10/07 at 1:44 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم آمييييييين
sawah sudani
2019/10/07 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم كل من يقول لقد رفعت الصلاة عن الكافر الملحد محمود محمد طه لعنة الله عليه الى يوم القيامة و كل من سلك مسلكه
المصيبة عامله بلاغ ضد الشيخ و ام المصائب اهلك و اصحابك قمة الجهل لانهم لم ينصحوك بعد مواجهة الشيخ لن اقول بالله عليك لأنك اصلا لا تعرفين الله تعالي لكن اقول ارجعى لنفسك و اعملى مقارنه بينك و بين دجالك الهالك محمود و الشيخ ود يوسف
شيخنا يدافع عنه كتاب الله تعالى العظيم و سنة رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة و السلام و جميع المسلمين
اما انت ي حفيدة بنو النضير استعدى منذ الان لحياة الضنك و عذاب النفس لان للمشايخ مكانه معروفه عند رب العالمين
magdi
2019/10/07 at 1:25 م (UTC 2) رابط التعليق
حرشوها….
مسلم
2019/10/07 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
لحد هسي ما قالت لينا هي جمهورية واللا لا وبتؤمن بالصلاة واللا لا وهل بتؤمن برسالة تانية اذا فعلا هي كده يبقى القاضي هو اللي حيحكم عليها مسلمة او غيرو قال رافعة قضية ان شاء الله يرفعوك لي جهنم
أبو هاجر
2019/10/07 at 2:08 م (UTC 2) رابط التعليق
معركة خاسرة جمهورية تشتكي مسلم؛ هذا الشعب شعب مسلم.
الخــــــــــــــال
2019/10/07 at 2:12 م (UTC 2) رابط التعليق
وزراء زمن الغفلة والمواهيم
أبو عزوز
2019/10/07 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
حسب ما شوفتا الفيديو شيخ عبد الحي ما إتهمك مباشرة بالردة …قال الوزيرة تنتمي للحزب الجمهوري الذي كان على رأسه الهالك المرتد محمود محمد طه…….بعدين قدمتي بلاغ ولا ما قدمتي إن شاء الله توكلي تلتماية محامي ما حتكسبي حاجة ……خليكم كده يا ناس (قحت) ورا الفارغة والحال في حاله والناس ما زالت مآمنة وزيتا طالع لحدي ما يجكيكم الطوفان ياخدكم …قرف يقرفكم على قولة الرفيقة تراجي…………………….
حر الراي
2019/10/07 at 2:32 م (UTC 2) رابط التعليق
دعوة ضد شيخ علامه جابت كمان..
وكميه من المحامين من سوف يدفع لهم.
والمحامي يبدو جديد عهد….مشكو ضده…والعهد الدولي..وهي وزيره…وبين قوسين البوشي….
اتوجس خيفه من ثورة قادمه مزلزله قريبه….ربنا استر ببلادنا من شر هؤلاء وهؤلاء وشر الشر
ست النفر
2019/10/07 at 2:33 م (UTC 2) رابط التعليق
حبيبتي ما تتلومي ساي ..
بكره الفترة الإنتقالية دي بتنتهتي ..
بكرة لمن الانتخابات تجي ..
وانت ترجعي الزريبة الانت جيتي منها ..
وتركبي المواصلات بعد ما يقلعوا منك عربات الحكومه يا بتاعت ساحة الاعتصام ..
انا طبعا ” ست النفر ” عندي راي في البنات المشت القيادة !!
وتركبي المواصلات ..
قايله الناس ح يخلوك في حالك ؟
والله يتفهوكي تفاهه تشوفيها بعينك ..
بعدين انت جابك ” حمدوك ” وفرضك علينا ..
حمدوك ذاته شاميكي شمه شديده ..
في المؤتمر الصحفي ذاع الوزراء كلهم الا انتي نساكي!!
انا في رايي طالما الاتحاد العام لكرة القدم يتبع للاتحاد الدولى ( الفيفا ) وانتي ما عندك شغلة تشتغليها .. انا بشوف انك تشتغلي حارس مرمي في فريق المريخ ..
ابوعشرين براهو ما يقدر يكمل الدوري ..
“””””
حمدوك ان شاء الله يا يمه تطحنك عربية ما يتعرفوا عليك الا عن طريق ال DNA
انت جبت لينا الشكلوتة دي ..
الله ياذاك دنيا واخره ..
امييين