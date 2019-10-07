وزيرة سودانية تخرج عن صمتها بعد اتهامها علنا بـ”الرِّدة”

بعد اتهامها بـ”الكفر والردة عن الإسلام”، قررت وزيرة الشباب والرياضة في السودان ولاء البوشي، الرد بشكل عملي على الداعية المتشدد الذي صدر عنه هذا الاتهام.
وكشفت تقارير صحفية أن نائب رئيس هيئة علماء السودان عبد الحي يوسف، اتهم البوشي بـ”الردة عن الإسلام”، في خطبة الجمعة في العاصمة الخرطوم، واتهمها بأنها “لا تتبع الدين الإسلامي وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما”.
واعتبر الإمام المتشدد أن “الحكومة الانتقالية منشغلة بالترويج لقضايا بلا قيمة، من بينها كرة القدم وافتتاح أول دوري نسائي لكرة القدم”.
ولم تتأخر الوزيرة السودانية في الرد على الاتهامات، كما أنها قررت، الاثنين، تقديم بلاغ رسمي ضد الداعية الإسلامي.
وقالت البوشي، في بيان حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه: “قمت اليوم (الاثنين) بفتح بلاغ جنائي في مواجهة عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي”.
وأضافت: “وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية 2019 فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية، والمواطنة، أساس الحقوق والواجبات”.
وتابعت: “قمنا بتضمين المخالفات الدستورية تحسبا لأي إجراءات أخرى غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية”.
وختمت بيانها بالقول: “يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، تحقيقه مسؤوليتنا جميعا، ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام”.
اسكاى نيوز
3 التعليقات
عارف
2019/10/07 at 5:55 م (UTC 2) رابط التعليق
انت من جماعة محمود محمد طه ..مش شنقو عشان افكارو الغريبة عن الدين ولا غير كده ..أعدم بسبب الردة يعني شكواك ما بتغير من الموضوع حاجة ..دا كلام زول محرش. .جايبة بنات وافخاذن كل زول شايف والشطور زي الحاجة البتهز في الروب والرجال اتفرجوا يا سلاااام …وأية تتبجحي. .انت ما جديرة بالنصب ده …الله أكون في عون البلد
حسين عبد الله
2019/10/07 at 5:56 م (UTC 2) رابط التعليق
مضحك بلاغك الجنائي.. مخالفة الوثيقة الدستورية بقى جريمة جنائية.. و الله القوانين تغيرت من شهرين و المضحك اكتر انها جايبة مجموعة محامين (اجلاء) كلهم اكيد معتبرين مخالفك الوثيقة الدستورية جنحة جنائية.. ما غريب لانو وزيرة الكسح بتاعة التعليم العالي قالت من شروط تعيين مديري الحامعات الايمان بالنصوص المقدسة.. مبادئ فحت!!!!
ساخرون
2019/10/07 at 6:30 م (UTC 2) رابط التعليق
محمود محمد طه في كتابه الرسالة الثانية
يقول إن الإنسان يجتهد في العبادة اجتهادا حتى يتقرب من الله
ثم يجتهد أكثر فأكثر حتى يكون الله !!
في تفسيره لقوله تعالى ” يا أيها الإنسان ، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
وقد سبقه في ذلك ” الحلاج ” الذي كان يقول أنا الحق ، وكان يقول : أنا الله
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا