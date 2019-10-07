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اقتصاد وأعمال

2019/10/07

2019/10/07


قرارات بتجميد جميع الدورات التدريبية الخاصة بقطاع المعادن



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أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، قراراً بتجميد جميع الدورات التدريبية الخاصة بقطاع المعادن، ووجه بإعداد تقرير مفصل للخطط التدريبية المنفذة منذ 2017 والخطط المقبلة حتى 2020.

وأعلن القرار إعادة النظر في الأسس والحاجة الحقيقية للتدريب بالخارج، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لمراجعة الأداء وتجويده حسب الحاجة، ومحاربة الآثار السالبة التي لازمت الخدمة المدنية وأقعدتها خلال الفترة الماضية، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        ود بندة

        2019/10/08 at 5:14 ص (UTC 2) رابط التعليق

        فحت تبدا بالدمار الشامل.في أهم قطاعات.
        الكهرباء والتعدين والنفط.

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