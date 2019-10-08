عودة رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له ودقلو في استقبالهم بمطار الخرطوم

عاد مساء الثلاثاء الفريق اول عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والوفد المرافق لهما بعد زيارة قاموا بها لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة ، حيث كان في استقبالهم بمطار الخرطوم لدى عودتهم الفريق اول محمد حمدان دقلوا عضو مجلس السيادة بجانب فيصل محمد صالح وزير الثقافة، ولينا الشيخ محجوب وزيرة العمل .
وأوضحت أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية في تصريح صحفي بمطار الخرطوم حول نتائج تلك الزيارة، اوضحت ان الزيارة كانت تلبية لدعوة سابقة، واضافت انه تم استقبال الوفد في المملكة العربية السعودية من قبل خادم الحرمين الشريفين المللك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك تم استقبالهم في دولة الامارات العربية المتحدة من قبل ولي العهد محمد بن زايد.
ووصفت الوزيرة الزيارة بأنها كانت ناجحة وفتحت افاق التعاون، كما اوضحت أنه تمت مناقشة قضايا استراتيجية ركزت علي الجوانب المالية والاقتصادية. وقالت انها تأمل في أن تكون تلك الزيارة فاتحة خير للسودان وتدفع به الي الامام.
وقالت أسماء محمد عبدالله انه تمت مناقشة آلية التعاون ومتابعته، واضافت انه قام ابرهيم البدوي وزير المالية ومدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية بلقاء برجال الاعمال السعوديين حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات.
كما ذكرت وزيرة الخارجية بانه تم اجراء عدد من اللقاءات في دولة الامارات العربية المتحدة مع كل من وزير المالية ووزير الدولة بوزارة الخارجية الاماراتية.
وتشير (سونا) الي أن الوفد ضم بجانب الفريق اول عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة، ودكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، كل من أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، وإبراهيم البدوي وزير المالية، ومدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة، بجانب جهاز المخابرات، ورئاسة الجمهورية.
الخرطوم 08-10-2019م (سونا)