نائب رئيس المجلس السيادي: السودان اصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة على متن حاوية قادمة من سوريا في طريقها الى المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها باكثر من 315 مليون ريال سعودي .
ووصف نائب رئيس المجلس االسيادي ،قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو ( حميدتي) العملية بالنوعية ، وكشف عن ضبط كافة افراد الخلية الاجرامية ، مشيراً الى أنهم أجانب من بينهم سودانيين.
واكد دقلو خلال وقوفه على (الحاوية) المستخدمة في نقل شحنة الحبوب المخدرة ، أن السودان اصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح، وقال : السودان يعمل الان انابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة .
وطالب دقلو المجتمع الدولي بدعم السودان لمواجهة الجريمة العابرة المنظمة ، لافتاً الى أن عملية تهريب الحبوب المخدرة اقليمية ، وأن السودان دولة معبر ولا علاقة له بالشحنة ، وقال : ليس لدينا الامكانات للكشف عن مثل هذه الجرائم التي تحتاج الى تقنيات عالية وغيرها من الامكانات، وأضاف : السودان يعمل الان انابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة المنظمة.
وأكد دقلو أن العالم يجب أن يعي الدور الكبير الذي يقوم به السودان في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة ، وضرورة دعمه ومده بالتقنيات الحديثة وغيرها لمحاربتها ،ووجه بالتشديد في مراقبة الصادرات بحراً وبراً ، وعبر عن شكره لما اسماهم بالعيون الساهرة في الاجهزة الامنية المختلفة .
من جانبه ، وصف مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر ، العملية بالنوعية لافتاً الى أن الجريمة العابرة المنظمة تشكل تحدياً للسودان ، داعياً المجتمع الدولي الى دعم السودان في مكافحتها ،مشيراً الى تاثيرها السالب على الشباب والمجتمعات.
بدروه ، أكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات العامة الفريق أول ابوبكر دمبلاب أن الضبطية تكشف مدى التنسيق الكامل بين المنظومة الامنية ، مشيدأ بالقوة التي نفذت العملية.
وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة في تصريحات اليوم تفاصيل العملية ، مشيراً الى أن الحاوية تحركت من ميناء اللازقية السوري محملة ظاهرياً بشحنة تفاح وكمثرة وفي داخلها شحنة الحبوب المخدرة ، واوضح أن الحاوية عبرت ميناء بورتسودان بعد فحصها وتفتيشها وتم تفريق شحنتها بالسوق المركزي بالخرطوم .
وأكد جمعة أنه تم القبض على العناصر الاجنبية المنفذة للعملية بالسودان داخل عربة ثلاجة بمنطقة الروصيرص بولاية النيل الازرق وعددهم اربعة (سوريين ومصريين) ، لافتا الى أنه جاري القبض على سوري قال انه لعب دوراً في عملية إعادة شحن الحاوية (بصل) وإعادة تصديرها الى السعودية ، مشيراً الى أن تم التعرف على صاحب الشحنة الاصلي (الفواكه ، البصل ) بالسعودية.
ونبه جمعة الى أنه كان مخطط إعادة شحن الحاوية بالبصل وإعادة تصديرها الى المملكة العربية السعودية ،لافتاً الى أنه تم التعرف على الاطراف المنفذة للجريمة والقبض على صاحب الشاحنة وصاحب شركة الشحن والوسيط ومورد الشحنة .
وأوضح الناطق باسم قوات الدعم السريع أن قيمة شحنة المخدرات تقدر باكثر من 315 مليون ريال سعودي ، مشيراً الى انه سيتم تسليم المتهمين الى جهات الاختصاص لاكمال الاجراءات ،وعبر عن شكره لجهود إستخبارات الدعم السريع التي قال إنها تعمل في جميع الملفات الامنية.