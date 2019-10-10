مجلس الوزراء يتضامن مع ولاء البوشي ضد عبدالحي يوسف

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة د.عبد الله حمدوك أمس تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبيناً أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة، وقال وزير الاعلام والثقافة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية. وأعلنت البوشي عن رفع دعوى قضائية ضد عبد الحي يوسف الذي اتهمها بالردة.
صحيفة الجريدة
2 التعليقات
Muaz Fagere
2019/10/10 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
و مين يشهد للغوريلا ؟؟؟؟
ود بندة
2019/10/10 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
يتضامن مجلس والوزراء مع الوزيرة رده
التي ضمن سياسة قحت العرجاء
بدل يتركوا العدالة تأخذ مجارها .يحاولوا توجيه العدالة لصالح طرف عن الآخر وهذا نكوص من دعاية الحرية والعدالة والسلام
كل يوم قحت تفعل عكس ما تقول.