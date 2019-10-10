قرار بإعادة كافة المفصولين والمعتصمين خلال ثورة ديسمبر

وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فورا بإعادة كل المفصولين خلال ثورة ديسبمر، سواء كانوا ضمن المتظاهرين أو المعتصمين، في وقت قال فيه المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن لجنة تعكف على دراسة ملفات المفصولين منذ العام 1989، لافتا إلى أن عددا منهم قد تمت إعادته في أوقات سابقة ممن تقدموا فيما ستتم تسوية من وصل إلى سن المعاش. وفي سياق مغاير، قال صالح، إن قوى الحرية والتغيير رفعت أسماء كلٍّ من “وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية” وأسماء رئيس مجلس القضاء والنائب العام حيث يجرى النقاش حولها مع المجلس السيادي، ومن ثم يعلن رئيس الوزراء من يتم اختياره للوزارتين فيما يعلن المجلس السيادي المختارين لمنصب رئيس القضاء والنائب العام.
الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني