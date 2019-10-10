الدعم السريع: هذه هي حقيقة تكوين حميدتي لحزب سياسي

نفى الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم وجود أية إتجاه للقائد الأعلى لقوات الدعم السريع لتكوين حزب سياسي. وقال: (مافي كلام بالطريقة دي حتي الآن وما عندنا حاجة بتقول حزب سياسي). في وقت ترك فيه الباب موارباً أمام الأمر. وأكد جمعة في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) أن الحديث عن تخلي حميدتي عن العمل العسكري وتكوين حزب سياسي ربما هي توقعات سياسيين.
وأضاف: (نحن كعسكريين لا نتحدث مع القائد في هذا المجال، ولكن هناك مستشارون مدنيون يحتمل أنهم تحدثوا معه في مثل هذه الأشياء. وقطع الناطق الرسمي بعدم معرفتهم برغبة حميدتي للمضي في هذا الإتجاه. وقال: (لكن هناك قراءات بأن حميدتي أصبح شخصية مقبولة لصدقه إضافة لبعض الميزات السياسية). وحول وجود عدد كبير للذين ينتحلون صفات الدعم السريع أقر جمال بأن ارتداء زي قوات الدعم السريع من قبل آخرين يعد عملية غير صعبة كثيراً، كاشفاً عن اختراقات تتم لمنظومة الإمداد العادية وتجاوزات قال إنها قد تحدث في بيوتات بيع الأزياء العسكرية، قاطعاً بأن عمليات تسريب الزي لا تتم بالآلية العادية.
الانتباهة