انتعاش كبير في التغذية بالصرافات والبنوك

أكدت جولة ميدانية لـ(السوداني) أمس، وجود انتعاش في التغذية بعدد مقدر من الصرافات الآلية وداخل البنوك بصورة طيبة دون ازدحام او صفوف خاصة بالصرافات الآلية .
وقال مواطنون لـ (السوداني) بالقرب من الصراف الآلي لبنك الخرطوم امس ان تغذية الصرافات الالية صارت يومية ويتم السحب في أي وقت دون معاناة .
وقال الموظف بإحدى الشركات الحكومية بالخرطوم محمد الامين والذي التقته (الصحيفة) بالقرب من صراف بنك الخرطوم شارع القصر انه حاليا سحب مبلغ (2) ألف جنيه فئة الـ(200) جنيه من غير معاناة او صفوف ، واشار الى ان وضع الصرافات حاليا افضل من بداية العام ، وأوضح حدوث وفرة في السيولة سواء كان بالصراف الآلي أو البنك .
وقال موظف ببنك أم درمان الوطني محمد احمد لـ(السوداني) امس ، ان وفرة السيولة انعكست ايجابا على التغذية اليومية للصرافات والصرف داخل البنك وانجلاء الازمة واختفاء ظاهرة الصفوف الطويلة .ولفت الى ان الصرف عبر الصراف بمبلغ معين (2) الف جنيه عند عملية السحب أما من داخل الكاونتربالبنك عبر الشيك الصرف من غير تحديد مبلغ معين ونوه الى ان الاستمرارية تؤدي لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي .
وأوضح موظف ببنك العمال الوطني انجلاء أزمة السيولة والصفوف منذ قرابة الشهر لوفرة السيولة داخل البنك والصرافات الآلية ، موضحا أن التغذية يومية ومرة واحدة ولكنها بمبالغ كبيرة وتتوقف حسب الفروع ، كاشفا عن ان المبالغ التي توفر من بنك السودان المركزي للبنوك يتم تقسيمها على الصراف الالي والبنوك حسب الفروع وطمان المواطنين بعدم الرجوع مرة أخرى للصفوف ومشكلة انعدام السيولة ، واشار الى ان الحركة داخل البنك اكثر من الصراف لان السيولة التي تصرف من داخل البنك أكبر من الصرافات الآلية .
السودانى
2 التعليقات
عباس احمد
2019/10/10 at 6:10 م (UTC 2) رابط التعليق
حفظ الكاش فى البنوك افضل من حفظه فى البيوت ولكن من يقنع ( الديك ) . الهلع الدخلوه الكيزان فى الناس ما بيطلع بسهولة
المسألة دايرة صبر حتى يعرف الناس انو الحال اتغير .
عبدالله يوسف صديق
2019/10/11 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
من التخلف حمل الكاش بجوالات الخيش ، والذي يعتبر مهدد لأمن وسلامة الفرد وعائلته