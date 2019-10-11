غدا ندوة العلاقات الازلية بين وادي النيل

ينظم حزب التيار الشبابي المستقل غدا السبت عند الساعة السابعة مساءا بقاعة الصداقة ندوة مستقبل ( العلاقات الازالية بين شعبي وادي النيل في اطار التغير السياسي ) تحت رعاية البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة وتشريف السفير المصري لدي السودان الاستاذ حسام عيس وعدد من القيادين السياسين والشعبيين .
وقال الاستاذ مجد الدين الشيخ الاحمدي رئيس حزب التيار الشبابي المستقل لسونا ان الندوة ستناقش عدة قضايا هامة تتعلق بمتانة العلاقات السودانية المصرية ومستقبل وحدة وادي النيل وعلاقة الشعبين بعد التغير السياسي السوداني واضاف ستقدم في الندوة العديد من الاراء والمقترحات الخاصة بازلية العلاقة.