خلال حفل فرفور .. عوض أحمودي يهتف: (مدنيااااااو)

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ثقافة وفنون
2019/10/12
2019/10/12
فاجأ الموسيقار عوض أحمودي الجمهور الحاضر خلال حفل الفنان جمال فرفور أمس الأول بالقراند، بهتاف دون أي مقدمات: (مدنيااااو)، الأمر الذي أدى لتفاعل الجمهور معه ومطالبتهم بالمقابل لجمال أن يغني أغنية وطنية.
صحيفة السوداني
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