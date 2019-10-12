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ثقافة وفنون

2019/10/12

2019/10/12


خلال حفل فرفور .. عوض أحمودي يهتف: (مدنيااااااو)



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فاجأ الموسيقار عوض أحمودي الجمهور الحاضر خلال حفل الفنان جمال فرفور أمس الأول بالقراند، بهتاف دون أي مقدمات: (مدنيااااو)، الأمر الذي أدى لتفاعل الجمهور معه ومطالبتهم بالمقابل لجمال أن يغني أغنية وطنية.

صحيفة السوداني

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