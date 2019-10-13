بالفيديو .. عمرو أديب يدافع عن “صلاح” .. ” حضن محترم .. واتصور مع صاروخ برازيلي “

علق الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال حلقة برنامجه الحكاية يوم أمس الجمعة والمذاع على قناة ” mbc مصر ” على الصور التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي للاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” .
حيث خضع محمد صلاح لجلسة تصوير لمجلة ” GQ ” مع عارضة الأزياء البرازيلية ” أليساندرا أمبروسيو ” والتي تعرض لبعض الانتقادات بسبب تلك الصور حيث ظهر محمد صلاح في إحدى الصور وأليساندرا تحتضنه والتي اعتبرها البعض غير لائقة وبدأوا في مقارنته باللاعب المصري ” محمد أبو تريكة ” .
ودافع عمرو أديب عن محمد صلاح واصفا الهجوم الذي يتعرض له بسبب تلك الصور بإنه شئ مبالغ فيه وأن محمد صلاح يعيش في مجتمع آخر ومع أناس مختلفين عادات وتقاليد مختلفة ويعتبر شخصية عالمية .
صحيفة المرصد