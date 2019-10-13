الأخبار > عالمية > نبوءة إسحاق نيوتن: نهاية العالم عام 2060
الأقسام :

عالمية

2019/10/13

2019/10/13


نبوءة إسحاق نيوتن: نهاية العالم عام 2060



شارك الموضوع :

اقترح مؤلف الفيزياء الكلاسيكية، العالم إسحاق نيوتن، في أعماله عن اللاهوت، أن نهاية العالم لن تأتي قبل عام 2060، حيث تم العثور على رسالة تشير إلى التاريخ من قبل بعض العلماء في أرشيفه.
وقال إسحاق نيوتين بنشر أبحاثه عن اللاهوت في نهاية حياته، على الرغم من أنه أجرى ذلك قبل فترة طويلة من ذلك. وبعد أن قام العالم بدراسة اللغة العبرية، حلل الكتاب المقدس على أساس منهجية علمية، ومع مراعاة الحسابات الفلكية المرتبطة بالكسوف الشمسي، وكذلك التحليل اللغوي. وعلق أيضا على أحدث كتب العهد الجديد “سفر رؤيا يوحنا”.
وغالبا ما كان يسمى الكتاب “سفر رؤيا يوحنا” بكتاب نهاية العالم أو الوحي. حيث يتكلم الكتاب عن ولادة المسيح الدجال، وقيامة المسيح، وعن يوم القيامة.

كما يتطرق الكتاب إلى نهاية العالم. واقترح نيوتن في كتاباته أن نهاية العالم لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجد ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم، وفق موقع “وان”.

وهناك بعض العلماء ممن يشككون بصحتها ويعتبرونها وهمية، ويدعون أن العالم إسحاق نيوتن لم يتكلم عن نهاية العالم أبدا.

سبوتنيك

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.