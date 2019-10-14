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استشارات و فتاوي, مدارات, منوعات

2019/10/14

2019/10/14


بالفيديو.. سيدة تسأل الشيخ محمد مصطفى: (إمرأة تزني مع رجل آخر هل تخبر زوجها؟) شاهد رد الشيخ المثير للجدل



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تلقى الشيخ السوداني محمد مصطفى عبد القادر خلال خطبة له بأحد المساجد عدد من الأسئلة الدينية, ومن ضمنه سؤال من أم محمد تقول فيه (إمرأة تزني مع رجل آخر هل تخبر زوجها؟).

واحدة سألت الشيخ هل ممكن تخبر زوجها بعد أن تزني 🤔

Geplaatst door ‎زول ونسة‎ op Woensdag 9 oktober 2019

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الشيخ محمد مصطفى أجابها قائلاً: إن شاءت تخبر بزوجها ليكون على علم بذلك لأنه قد يكون هناك حمل وله الحق في أن يطلقها, وتذهب ليقام عليها الحد, وإن أرادت أن تستر على نفسها فحسابها على الله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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2 التعليقات

      1. 1
        عابد

        2019/10/14 at 3:36 م (UTC 2) رابط التعليق

        اتقي الله يامحمد عثمان انت بتامن مكر الله اذا لم تقف من نشرك لهذه الامور التافه اخشى عليك من كارثه انا نصحتك اكرر لك توب واتقي الله

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      2. 2
        وليد

        2019/10/16 at 10:20 م (UTC 2) رابط التعليق

        ده أراقوز مهمته الإساءة للدين وتلويثه بالبصاق.

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