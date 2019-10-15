الحوثي يوجه طلبا للشعب السوداني

قدم القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.
وقال محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، على حسابه في “تويتر”: “لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبير للدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع، لكن لفت انتباهي أسر مجموعة اليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن”.
وأضاف: “عدم الالتفات إلى هؤلاء وتركهم يتعرضون للأسر والقتل اليومي خطأ مع أننا حاضرون للتشاور مع الثوار السودانيين”.
ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ أذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.
وحسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، نهاية يوليو / تموز الماضي أمر وجود القوات السودانية، التي تشارك ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب على جماعة “أنصار الله” في اليمن.
وأكد البرهان، في مقابلة مع التليفزيون السوداني، أن “قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي”.
سبوتنيك
5 التعليقات
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salih
2019/10/15 at 10:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
قصوهم ما تجيبو حي يا حوثي
ود بندة
2019/10/15 at 10:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
رجعوا لينا يا قحت ويا العسكري اولادنا من اليمن. قبل مليونية ٢١ اكتوبر . تتحول الي مليونيةعدم اللا مبالاه بجنودنا في اليمن .
عبد الحميد على داود
2019/10/15 at 11:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
ناس قحط دول قبل ما يتولوا الحكم كانوا قد ملئوا الدنيا ضجيجاً وعويلاً عن الجنود السودانيين في اليمن وقالوا أنهم بمجرد ما يمسكوا الحكم فإن أول شيء سيفعلونه هو إعادة الجنود السوداينيين من اليمن .. أين وعدكم يا كذابين .. نحن أبناؤنا يموتون في اليمن ويؤسرون في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. أعيدوهم من اليمن إن كنتم تستطيعون!!!
Omer
2019/10/15 at 5:28 م (UTC 2) رابط التعليق
كلكم كذابييين منافقين كان الحوثي ولا برهان وهؤلاء الجنود سواء شيتم ام ابيتم خرجو من السودان لا من اجلكم ولا من اجل الحوثي ولا من اجل الاتفاقيات خروج لاهداف وضعوهم لانفسهم
وانتو البتقولو رجعو لينا اولادنا اولادك انت بتعرفم ليهم شنو انت كنت عارفم في السودان عايشين كيف بياكلو كيف وضع اسرم شنو مرتباتم كم انت ذاتك اسال نفسك ااي نظرت جهل واحتقار بتنظر بيها للعسكري
ويالبتقول للحوثي مايجو حيين تفتكري ياشاب زول مرق من امو وابوهو وقطع البحر بتفرق معاهو كان مات ولا عاش
سودانى
2019/10/15 at 7:19 م (UTC 2) رابط التعليق
عبد الحميد المصرى
مخابرات مصرية