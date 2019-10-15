توفر الكاش ينعش سوق العقارات وانهيار أسعار الريف الجنوبي لهذا السبب

أعلن أصحاب مكاتب عقارية بأم درمان، عن ارتفاع مفاجئ فى أسعار قطع الأراضى بالثورات درجة ثالثة وذلك بالتزامن مع توافر الكاش وتوقف العمل بالشيكات المصرفية. وكشف صلاح حامد صاحب مكتب عقاري لـ (الانتباهة أون لاين) عن ارتفاع قطعة الأرض فى تلك المنطقة إلى (١٤٠) و(١٥٠) ألف جنيه من (١٨) و(٢٠) ألف جنيه، في مقابل انخفاض غير مسبوق فى منطقة الريف الجنوبي (الفتيحاب وتعويضات المطار). ونوه أن الأسعار انهارت فى الآونة الأخيرة بعد أنباء عن إلغاء العمل فى المطار ليصل سعر القطعة إلى (١٤٠) و(١٥٠) ألف جنيه للقطعة من (٢٥٠) و(٣٠٠) ألف جنيه، وأضاف إن منطقة (المندرا) هبطت أسعارها أيضاً لذات السبب (توقف العمل بالمطار) بجانب رفضها أيضاً من المواطنين بسبب بعدها، فانهارت اسعارها لتصل إلى (١٠) ألف جنيه و(٦) ألف من (١٥) ألف جنيه.
ووصل سعر بيع البيت بالحارة العاشرة الثورة بمساحة (٤٠٠) متر ( ٦) مليون جنيه وحوالي (٧-٨) مليون في الحارة الثامنة، بينما تبلغ قطعة الأرض مساحة (٦٠٠) متر بالواحة الحتانة مربع (٧)، ( ٦) مليون جنيه، ومن (٩-٨) مليون جنيه بالواحة مربع (٥) بمساحة (٤٠٠) متر.
وقال صلاح أن سعر قطعة الأرض الخالية بمساحة (٤٠٠) متر بالثورات درجة ثانية أي الحارات (٨٢، ٨٣ ،٨٤ ، ٨٥) حسب وصفه بحوالي (٤٥٠) أالف جنيه، وفي الثورات درجة أولى الحارات (٦٧، ٧٨ ،٧٩) فتصل لحوالي (٢) مليون جنيه و(٢.٥) و(٣) مليون جنيه.
وحول أسعار القطع الخالية في بعض المناطق الراقية بأم درمان أشار إلى أن سعر متر قطعة الأرض لا يقل عن (٣٠) إلى (٢٥) ألف جنيه بمدينة النيل والرياض الثورة التي لا تقل مساحتها عن (٥٠٠) متر، بينما لا يقل سعر المنزل فيهما عن (٢٥) و(٣٠) مليون جنيه، ويزيد السعر عن هذه المبالغ حسب المبنى والمواصفات.
الانتباهة