“وزارة التجارة” تتجه لتكوين تعاونيات قوامها “لجان المقاومة بالأحياء”

أعلن وزير التجارة والصناعة في السودان، مدني عباس مدني، موافقته المبدئية علي إسناد عمل التعاونيات في الاحياء للجان المقاومة.
واعلن لدى لقائه لجنة مقاومة أم درمان وتجار من منطقة سوق ليبيا، قبوله المبدئي بمقترح لجان المقاومة انشاء تعاونيات بالأحياء السكنية في مناطق البلاد المختلفة.
وقال نادر تبيدي ممثل لجان مقاومة ام درمان في تصريح لـ(باج نيوز) إنهم تقدموا بمقترح لوزير التجارة لتنشيط عمل التعاونيات في الاحياء السكنية على أن يؤول الاشراف والادارة للجان المقاومة، وهو ما رأى فيه الوزير فرصة للعمل علي تخفيف الاعباء علي المواطنين ومحاربة ارتفاع الاسعار بحسبان أن التعاونيات تقدم السلع الضرورية بأسعار مخفضة.
وشدد تبيدي على أن لجان المقاومة تتوافر على الكفاءة والنزاهة ما يمكنها من إدارة هذا العمل الذي كان مستباحا من قبل أفراد النظام السابق، ممن اغتنوا بفضله.
ونوه إلى ان انتشار وتنظيم لجان المقاومة سيسهل مهمة تنفيذ المشروع وبصورة سريعة.
وقال تبيدي ان وزير التجارة أعلن موافقته علي المقترح كاشفاً عن اجتماع يجمع الطرفين بمكتب الوزير يوم الاربعاء للشروع في إنفاذ المقترح.
باج نيوز
1 التعليقات
جكسا
2019/10/15 at 9:34 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههه
يارااااااااجل ههههههههههههه