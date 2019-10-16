وفاة طفل داخل نادي رياضي .. ووالده يكشف تفاصيل الحادث!

توفي طفل إثر سقوط عارضة مرمى حديدية على رأس ابنه بأحد النوادي الرياضية بمكة المكرمة.
ووفقاً لـ”مكة، قال والد الطفل علي هزازي إن الحادثة وقعت الأحد الماضي، مشيرا إلى أن سبب وقوع العارضة نتيجة شدة الهواء.
وانتقد هزازي عدم اتخاذ القائمين على الملعب أي إجراءات، ولم يخبروه بالحادث، ولم يعرف به إلا بعد اتصال تلقاه من المستشفى يطالبه بالحضور وعند وصوله أخبروه بوفاة ابنه.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لبلدية العاصمة المقدسة أحمد المسعودي إن من مهام الأمانة تطبيق الاشتراطات وفرض الرقابة الصحية على المنشآت، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بوسائل الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية فتوجد جهات مختصة للإشراف عليها والتحقق من تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، والمسؤولية عن هذه الحوادث للهيئة العامة للرياضة.
صحيفة المرصد