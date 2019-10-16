“المركزي” يُعلن عن إصدار عملة فئة الـ “1000” جنيه

أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار العملة الورقية الجديدة فئة “1000” جنيه، بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية.
وأوضح إعلان للمركزي بحسب “باج نيوز” أنه تم إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنيه بموجب المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002 وتعديلاته اللاحقة استناداً إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار والاقتصادي.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
الباقر ناصر
2019/10/16 at 12:22 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني تاني رب رب رب رب ربرب رب برب برب ب بر