اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 72.50جنيه
الريال السعودي : 19.33جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 79.75 جنيه
الدرهم الإماراتي : 19.86جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 19.89 جنيه
الجنيه الإسترليني : 92.80جنيه
الجنيه المصري : 4.45جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.