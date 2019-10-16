أمر قبض في مواجهة اثنين من قيادات المريخ

أصدرت نيابة الخرطوم أمر قبض في مواجهة اثنين من قيادات مجلس المريخ محمد موسى الكندو وأحمد مختار على خلفية مديونية خاصة بسفر الفريق إلى الجزائر.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ محمد موسى الكندو، وأحمد مختار كان قد أكّدا التزامها بسداد المبلغ وفق التاريخ المحدّد.
وقال محامي وكالة”تاكس” للسفر والسياحة محمد يوسف حمزة آدم في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّهم أصدروا أمر قبض في مواجهة محمد موسى الكندو، وأحمد مختار في السادس من سبتمبر الماضي..
وأكّد أنّهم بصدد تقديم طلبٍ إلى النيابة العامة بوصف أحمد مختار، ومحمد موسى الكندو متهمين هاربين.
وواجه المريخ أزمة مالية طاحنة مؤخرًا، أدّت إلى مطالباتٍ جماهيرية برحيل المجلس الحالي الذي يقوده آدم عبد الله سوداكال.
باج نيوز