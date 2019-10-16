السودان يحتفل بيوم الغذاء العالمي

احتفلت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية اليوم بوزارة التعليم العالي البحث العلمي بيوم الغذاء العالمي تضامنا مع المنظومة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية للأمم المتحدة تحت شعار ( أفعالنا هي مستقبلنا لنظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم )، وشارك في الاحتفال المسؤولون بوزارتي الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
وحيا الدكتور عادل يوسف وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية رئيس اللجنة العليا للاحتفال – لدى مخاطبته الاحتفال – جهود منظمة الأغذية والزراعة ودعمها من أجل القضاء على الجوع، كما أشاد بالمنظمات الوطنية والعالمية واهتمامه بهذا اليوم مستعرضا أهمية الغذاء ومحاربة الجوع، كما أشاد بالدور الرائد للإعلام المحلي وعكسه لقضايا الزراعة، وأعلن عن خطة طموحة تنفذها وزارته أهمها السلام لتوفير المناخ الزراعي؛ بجانب زيادة المساحات والتوسع الاقتصادي، داعيا كل المتخصصين والعلماء دعم الوزارة والوقوف معها من أجل توفير الغذاء وزيادة الإنتاجية .
وأكد بروفيسور محجوب حسين وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاون وزارته مع وزارة الزراعة من أجل توفير البحوث العلمية لتطوير الزراعة لتعود بالنفع على صحة الإنسان، داعيا الى قيام حملة جماعية لتمويل النظم الغذائية في المناطق الريفية للقضاء على الجوع خلال العام 2030 وتحديد القرى المحتاجة، وأشار إلى أن وزارته لديها خطط موضوعة أهمها تحديد أولويات البحث العلمي ومكافحة الفقر وإزالة المعوقات بالتعامل مع الشراكات الاستراتيجة وتضافر الجهود لحلول إيجابية لتعافي الاقتصاد السوداني. وقال إن أبواب وزارة التعليم العالي مفتوحة لكل الجهات والمنظمات للنهوض والعمل من أجل وضع بحوث إيجابية تستفيد منها كل الجهات، معلنا تبنيه لأي توصيات تصب في مصلحة الوطن.
وقالت الأستاذة فونا نيوكينا الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو؛ إن السودان له وضع خاص واستثنائي عند المنظمة؛ خاصة بعد ارتفاع العالي للأسعار الأمر الذي ينعكس على الناحية الصحية عند الأشخاص، مشيرة إلى أن المنظمة تجتهد أن تحد من الجوع في السودان، وأن الشعار يحثنا لمكافحة الجوع؛ كما يجب علي أي شخص أن يقضي على الجوع بنوع الغذاء الذي يتناوله، معلنة تضامنها مع السودان لتحسين نوع الغذاء وطرق التغذية عبر التوعية؛ خاصة وأن السودان يوجد به العديد من المناطق التي تحتاج الى التوعية الغذائية، مستعرضة أهمية الاحتفال عالميا.
وقال نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي السيد أدهم مسلم إن الاحتفال اليوم هو يوم البهجة لكل أنحاء العالم، مؤكدا مساهمة البرنامج لدعم النازحين واللاجئين داخل وخارج السودان من خلال مجموعة سلة غذائية بتطوير حملات الاتصال بهدف تطوير السلوك الاجتماعي في هذا المجال .
وأشاد السيد عمر يوسف حمد الأمين ممثل صغار المنتجين بالدعم والاهتمام الكبير الذي بذلته وزارة الزراعة من توفير المعدات والتمويل لصغار المنتجين، داعيا الى تحسين قدرات المنتجين والاعتماد على الذات، مطالبا بتدريب المزارعين وإدماج الشباب في المجال الزراعي.
سونا