الهلال يراقب جوهرة الأمل عطبرة

نادي الهلال يراقب لاعب الأمل عطبرة أحمد موسى من أجلّ ضمه في الانتدابات الشتوية المقبلة.
ووفق مصدر مطّلع لـ”باج نيوز”، فإنّ الجهاز الفني وضع اللاعب ضمن خياراته لدعم خط دفاع الفريق في المشاركات المحلية والأفريقية.
وفي الوقت الذي كان فيه لاعب الخرطوم الوطني مصطفى كرشوم مرشحًا بقوة لدخول كشف الهلال، أضعفت حظوظ اللاعب في المشاركة أفريقيًا مع الفريق بدوري المجموعات انضمامه في الميركاتو الصيفي.
وسابقًا، أعلن الهلال عن تجديد عقد ثلاثة من لاعبيه بقيادة السمؤال ميرغني، والي الدين،وعبد اللطيف بوي.
ويشارك الهلال في دوري أبطال أفريقيا، وسيواجه كلاً من الأهلي المصري، النجم الساحلي، بلاتينيوم الزيمباوي ضمن مرحلة المجموعات.
باج ينوز