صعوبات تواجه الزراعة في الجزيرة

كشف عبد السلام الشامي رئيس مجلس تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل عن صعوبات تواجه انطلاقة الموسم الشتوي الحالي والمتمثلة في الأطماء والحشائش بالترع الفرعية بالمشروع. وقال إن التحضيرات في جوانب حراثة الأرض وتوفير التقاوى والأسمدة بلغت نسبة 90%.
وأبان أن الموسم استهدف زراعة 400 ألف فدان لمحصول القمح و(100) ألف للبقوليات المختلفة بجانب زراعة 50 فدان مرحلة من العروة الصيفية نتيجة لتعرضها للغرق بمياه الأمطار، وذكر أنه تم ترحيل التقاوى والأسمدة للمخازن بالمشروع، وحول موقف حصاد العروة الصيفية قال إنها تسير بصورة طيبة في محاصيل الذرة والقطن الفول السوداني، وقال إن غزارة الأمطار هذا الموسم أدت لإنبات حشائش طفيلة مما جعل أسعار الكديب مرتفعة.
سونا