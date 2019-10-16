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أبرز العناوين, اقتصاد وأعمال

2019/10/17

2019/10/17


محافظ بنك السودان المركزي ينفي ما نشر حول طرح البنك لفئة ال 1000 جنيه


البنك المركزي

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تطرق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الى موضوع تشكيل المفوضيات حيث أوضح وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري ان وزارته تعكف حاليا على مشروعات قوانين لهذه المفوضيات وستكتمل قريبا.

وأوضح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن تكوين المفوضيات يتم بالتشاور بين قوي اعلان الحرية والتغيير ومجلس السيادة ومجلس الوزراء ويكون الترشيح لها من قبل قوي الحرية والتغيير، وقال انه خلال فترة قصيرة ستكون كل قوانين المفوضيات جاهزة من وزارة العدل.

الى ذلك قال وزير الثقافة والإعلام ان محافظ بنك السودان المركزي نفي ما نشر اليوم حول طرح البنك لفئة ال ١٠٠٠ جنيه وقال إن البنك لم يطرح هذه الفئة الورقية للتداول واكد انها لن تطرح مستقبلا لانه ليست هناك حاجة إليها مبينا أن مشكلة السيولة قد تم حلها تماما في المصارف وقال إن اي مواطن من حقه ان يسحب اي مبلغ من البنوك دون أي معوقات.

الخرطوم 16-10-2019م (سونا)

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