ماني يكشف كيف واجه محمد صلاح “غضبه”

أماط النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، اللثام عن حقيقة ما حدث مع زميله محمد صلاح، بعد انتهاء المباراة مع بيرنلي، التي شهدت واقعة غضبه الكبير من المصري، بسبب عدم تمرير الكرة له أمام المرمى.
وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، سارع عقب اللقاء إلى مواجهة زميله ساديو ماني في غرف خلع الملابس، حتى يتبين سبب غضبه الكبير عند استبداله في المباراة أمام بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال ماني: “لقد سألني محمد: لماذا أنت غاضب مني؟”، أجبته: “أنت بحاجة إلى أن تعطيني الكرة يا صلاح”، ليرد علي بسرعة: “لم أرك، أنت تعلم جيداً أنه لا يوجد لدي شيء ضدك”، فاستغرب مهاجم ليفربول ردّ زميله.
وتابع: “أنا ومحمد صلاح نتحدث عبر الهاتف أحياناً، ونُتبادل الرسائل النصية، ولا توجد أي مشكلة بيننا، وعاد كل شيء كما كان من قبل، بعدما تحدثنا مع بعضنا، ثم اتصل بنا كلوب حتى نحضر إلى مكتبه ونتحدث، لكن المفاجأة كانت عندما عرف بأننا حللنا كل شيء”.
وختمت الصحيفة نفسها بأن النجمين ماني وصلاح حلّا المشكلة بينهما بسرعة كبيرة، لتعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى، ما جعل المدرب يورغن كلوب يقلّل من الأمر لجميع وسائل الإعلام والجماهير، مؤكداً أن الخلاف انتهى.
العربي الجديد