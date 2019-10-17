التجمّع الاتحادي المعارض: مسيرة 21 أكتوبر تشكيك في حكومة الثورة

أعلن التجمّع الاتحادي المعارض أحد مكونات قوى الحرية والتغيير عن مقاطعته الخروج في مسيرة الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك منعًا للتشكيك في حكومة الثورة.
وبحسب بيانٍ صادر عن التجمّع اليوم”الخميس” أطّلع عليه”باج نيوز” فإنّه أشار إلى أنّ فلول النظام البائد بادر بالدعوة إلى مسيرة الـ”21″ من أكتوبر بتوجّهاتٍ محدّدة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، لتسيير مواكب وفعاليات، بالعاصمة الخرطوم والولايات، تحت شعار “حل حزب المؤتمر الوطني وإقالة رموز النظام”، وذلك يوم الأثنين المقبل التي يتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر والتي انهت نظام حكم الرئيس الأسبق إبراهيم عبود.
وأضاف البيان” مليونية 21 أكتوبر لا تهدف للاحتفال بثورة أكتوبر أو الزخم الثوري المستمر منذ ديسمبر الماضي، بل تسعى إلى خلق بلبلة في أوساط الجماهير والتشكيك في حكومة الثورة، ودقّ إسفين في وحدة الصف الثوري”.
وأكّد التجمّع مقاطعتهم للمسيرة، ودعا الشعب السوداني إلى الاحتفال بثورة أكتوبر عبر الفعاليات المختلفة.
باج نيوز