خبراء :مبادرةالدعم السريع في حل ضائقةالمواصلات بادرةإنسانيةحميدة

قال د. عماد جامع الخبير والمحلل الاقتصادي ان مشكلة المواصلات تعد من المشكلات التي تعوق حركة الإنتاج ولها تأثير على الاقتصاد باعتبار ان العملية الاقتصادية تقوم على الإنتاج.
وأوضح في تصريح لسونا ان مبادرة ” سكتنا واحدة بنوصلك” والتي أطلقتها قوات الدعم السريع والتي تم فيها تخصيص مواعين النقل التابعة لها في نقل المواطنين مجانا لحل ضائقة المواصلات العامة بولاية الخرطوم تمثل لفتة انسانية بارعة لأنها جاءت في وقت يعاني فيه كل السودانيين من أزمة المواصلات التي لم تراوح مكانها مبينا أن دخول سيارات الدعم السريع في خدمة المواصلات يعزز من الدور الانساني والمجتمعي لقوات الدعم السريع مشيرا الي الأدوار المتعددة التي تقوم بها في خدمة المجتمع داعيا منظمات المجتمع المدني لابتدار مبادرات مجتمعية تساعد في تخفيف ضغوط الحياة اليومية عن المواطنين. وقال ان ” مبادرة سكتنا واحدة بنوصلك ” والتي تم فيها تخصيص المئات من سيارات الدعم السريع في نقل المواطنين مجانا تؤكد اهتمام قيادة الدعم السريع بقضايا المواطن وهمومه الحياتية.
من جانبه ثمن الاستاذ عبدالعزيز النور الخبير في شؤون المجتمع مبادرة الدعم السريع واعتبرها خطوة مهمة تسهم في بناء الثقة بين القوات النظامية والمواطن مشيرا الي اسهامات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الانحياز لثورة ديسمبر المجيدة وقال إن هذه المبادرة وجدت اشادة كبيرة من المواطنين بولاية الخرطوم فضلا عن انها جاءت إستشعارا من قيادة الدعم السريع لمسؤولياتها تجاه المواطن والوطن مشيرا الي المبادرات المجتمعية التي قام بها الدعم السريع في دعم متأثري السيول والأمطار والمشاركة في حملات مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض بجانب إسهامه في تأهيل المدارس والمراكز الصحية في عدد من الولايات.
الي ذلك أشاد عدد من المواطنين الذين استطلعتهم سونا في موقف مواصلات جاكسون والإستاد بوسط الخرطوم بهذه المبادرة الإنسانية وقالوا أنها ساهمت في حل جزئي لأزمة المواصلات ودعوا المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى ليحذوا حذو الدعم السريع ويساهموا في تخفيف المعاناة عن المواطنين.
سونا