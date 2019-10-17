الأزمة مستمرة.. لجنة المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو

رفضت لجنة المسابقات فى الاتحاد الإسبانى لكرة القدم طلب رابطة الليجا بنقل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب “سانتياجو برنابيو”.
ذكر راديو “كوبى كادينا” أن اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة و الرابطة ليقدموا اقتراحاتهم قبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة بشأن احتمالية تأجيل المباراة و موعد مباراة التى ستكون مؤجلة.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت اليوم الخميس، أن الإتحاد الإسبانى لكرة القدم قد استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذى كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا على ملعب “كامب نو”.
أشارت قناة “كواترو”الخاصة بأخبار الليجا إن الإتحاد الإسانى إتخذ قراراً بتأجيل الكلاسيكو ولن يقام فى موعده المحدد بجدول المسابقة 26 أكتوبر المقبل.
وأضافت القناة، إن الإتحاد الأسباني إستقر على تأجيل الكلاسيكو بعد الإطلاع على تقرير الشرطة المحلية فى كتالونيا، والذى يرجح عدم إقامته فى “كامب نو” بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها إقليم كتالونيا.
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