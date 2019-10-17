اللجنة القانونية : جمعية المريخ غير قائمة و “الرهيفة التنقد”

أوضحت اللجنة القانونية باتحاد الكرة في حديث خاص لـ ( باج نيوز) أن القرار الصادر من اللجنة القانونية هو أخر قرار صدر والقاضي بتعليق الجمعية العمومية لنادي المريخ.
وقالت اللجنة القانونية إن أي تصريح أو قرار صدر بعد قرار اللجنة لا يعترف أو يُعمل به وينوهت إلى أنه يُعتبر صادر من جهة غير ذات صفة وأضافت “الرهيفة التنقد”.
وأشار نائب رئيس اللجنة القانونية محمد سليمان حلفا في حديث لـ ( باج نيوز) إلىى أن قرارهم بشأن الجمعية العمومية بالمريخ واضح وإن عدم الإلتتزام به يعتبر مخالفة لنص المادة ١٣ من النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم.
وشدد حلفا خعلى أن الجهة الوحيدة التي يجوز لها قرار إلغاء اللجنة القانونية هو مجلس الإدارة دون سواه.
باج نيوز