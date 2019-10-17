الاتحاد السوداني لكرة القدم يعلق عمومية نادي المريخ

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميماً يوضح فيه تعليق إجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ الخرطوم، وجاءت تفاصيل التعميم على النحو التالي:
“حرصاً من الاتحاد السوداني لكرة القدم على أن تكون عضويته متوافقة مع متطلبات العضو المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم لعام 2017م، المبينة في المواد(10- البند 3، والمادة 13- البند 1 – الفقرتين (ك)، و(م)، المادة (85) البند -1 ).. وبعد دراسة الطلب المقدم من نادي المريخ الخرطوم بعقد جمعية عمومية غير عادية لإجازة النظام الأساسي، اتضح للجنة القانونية وشؤون الأعضاء، أن هناك معوقات تحول دون قيامها، الشيء الذي يخوّل للاتحاد السوداني لكرة القدم، تكوين لجنة أو هيئة للإشراف على الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي، لنادي المريخ، توطئةً لعقد جمعية عمومية متماشية مع النظام الأساسي، للاتحاد السوداني لكرة القدم تحقق بعدها استقرار لكل أعضاء الاتحاد.
الخرطوم 17-10-2019م (سونا)