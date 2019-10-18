استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني

تقدم مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني باستقالات جماعية كاملة مساء الخميس، وكلف اتحاد الكرة المجلس ذاته عبر لجنة تسيير لمدة شهرين لانتخاب مجلس جديد.
وقال الأستاذ أحمد عبد الرازق عبد الله نائب الرئيس للشؤون الإدارية بحسب صحيفة اليوم التالي: تقدمنا باستقالات جماعية وسيتولى المجلس إدارة النادي عبر لجنة تسير لمدة شهرين لانتخاب مجلس إدارة جديد عبر جمعية عمومية ستعقد في السادس من نوفمبر المقبل.
وأشار عبد الرازق إلى أنه تم إرجاء أمر تغيير الاسم لحين اختيار المجلس الجديد الذي سيتولى مهمة إدارة الشؤون بالنادي عبر الجمعية العمومية التي ستعقد في الموعد المحدد.
كوش نيوز