الشيخ مهران ماهر: البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية (منكر) ويجب مقاومته

دعا إمام وخطيب مسجد السلام بالطائف الشيخ الدكتور مهران ماهر، إلى مقاومة البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية، ووصفه بالمنكر الذي يجب على كل مسلم مواجهته ومعارضته بكافة الطرق السلمية.
واكد خلال خطبة الجمعة اليوم، أن اتفاقية سيداو تعتبر كفر واضح، مشيراً إلى أن البرنامج الإسعافي حوى فقرة تطالب بضرورة التوقيع عليها.
وقال إن الحكومة الانتقالية قدمت برنامجاً مقترحاً أطلقوا عليه البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، أوصى بضرورة التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع ما أنزل الله تعالى وسنة نبيه، وأوضح أن البرنامج طالب بإلغاء منظومة النظام العام، وأضاف قائلاً: كثير من مواد قانون النظام العام مستمدة من مما أنزل الله وبما جاء به سيدنا رسول الله، وطالبوا أيضاً بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، وأشار إلى أن البرنامج أوصى بضرورة التوقيع على اتفاقية سيداو، وقال إن (سيداو) كفر واضح.
الخرطوم: الصيحة الآن
1 التعليقات
استغفر اله
2019/10/18 at 10:32 م (UTC 2) رابط التعليق
لا يا شيخ ……
بالله عليك لما كنت بتردح معاهم في القيادة , ومبسوووووووووووووط و انت بتسئ و تشتم في نظام الانقاذ , ما كنت عارف ؟؟؟
و لما كانوا بيجيبوك تصلي الجمعة و تخطب , و تنتفخ اوداجك و انت تخطب و تتخيل انك تقول كلمة حق في وجه سلطان ظالم , ما كنت اعرف انك في نظرهم احلى ( م . ن . ) .
و لما بعض من يحبونك نصحك بانه لا يجدر بك يا شيخ ان تكون مع هولاء . اتذكر ماذا كان ردك
نسأل الله ن يهديك و يغفر لك ولنا .