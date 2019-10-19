شركات تركية تتجه للاستثمار في الذهب “بالمواد البديلة للزئبق”

كشفت شعبة مصدري الذهب عن إبداء شركات تركية رغبتها الاستثمار في مجال الذهب بالسودان، مشيرة إلى فتح خط مع تركيا في مجال الذهب.
وقال رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق في تصريح لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن (30) شركة سودانية شاركت الأسبوع الماضي في معرض الذهب بتركيا، كاشفاً عن إبداء شركات تركية رغبتها في الاستثمار بالسودان في مجال الذهب بالمواد البديلة للزئبق، وكشف عن مشاورات في هذا الإطار مع الجانب التركي، وقال إن الغرفة ستناقش مع وزير الصناعة والتجارة العديد من القضايا أبرزها السياسات واستئناف التصدير، مؤكداً جاهزيتهم لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم لحماية الذهب من التهريب.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
أب لمبة💡
2019/10/19 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق
لا نريد شركات تركية ولا علاقات مع دول يحكمها اخوان الشياطين
الشركات التركية الجابا منو غير المتعافن و بقية لصوص الرشاوي و العمولات و سرقة المال العام