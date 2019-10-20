القوات المسلحة تطالب بإبعاد مواقعها عن التظاهرات وتعلن عن إغلاق شارع الجيش (الطابية)

أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد د. ركن عامر محمد الحسن بياناً مساء الأحد، أشاد فيه بالأجواء التي تسود التفاوض بجوبا، وأكد انحياز القوات المسلحة لثورة ديسمبر، لكنه في نفس الوقت شدد على ابتعاد القوات المسلحة ومنسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود عن الممارسات السياسية.
وطالب الناطق الرسمي للقوات المسلحة بإبعاد المواقع العسكرية عن التظاهرات والمسيرات والمواكب السياسية. وأضاف أنه سوف يتم إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية)، وذلك بسبب الدعوات المتواترة لمسيرات جماهيرية متوقعة يوم غدٍ الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م (في الذكرى الـ55 لثورة اكتوبر).
وفي خاتمة البيان أكد أن القوات المسلحة ستظل حارساً أميناً لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع شعب بما يضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار. وفيما يلي تورد (وكالة السودان للانباء) نص البيان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــان
إبعاد المواقع العسكرية عن التظاهرات والمسيرات والمواكب السياسية
المواطنون الشرفاء
تشيد القوات المسلحة بالأجواء التي تسود التفاوض بجوبا وتؤكد على أن إقرار السلام والاستقرار هو واجب يجب أن يسهم فيه جميع السودانيين لتتمكن البلاد من الخروج من واقع أزماتها الاقتصادية إلى مرحلة الرخاء في العيش وتيسير سبل الحياة اليومية والانطلاق لآفاق أرحب تحققا لمتطلبات الإرادة الشعبية ولن يتحقق السلام ما لم نبتعد عن ما يعكر صفو الجبهة الداخلية.
المواطنون الشرفاء…
إنطلاقاً من موقف القوات المسلحة الثابت وانحيازها المشهود لثورة ديسمبر المجيدة وتأسيساً على أهمية التعبير السلمي وصيانة لمناخ الديمقراطية المكفولة لجميع مكونات المجتمع السوداني وتعبيراً دائماً عن ابتعاد القوات المسلحة ومنسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود عن الممارسات السياسية وإدراكاً لحساسية الموقف وبالتزامن مع الدعوات المتواترة لمسيرات جماهيرية يوم غدٍ الاثنين الموافق 21/ أكتوبر 2019م نعلن عن الأتي:
أولاً: يجب الابتعاد عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظاً على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد.
ثانياً: سيتم إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية ) يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
ثالثاً: يتم الابتعاد عن نقاط التأمين التي ستكون على شارع الجيش والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إليه حسب التوقيت المعلن وهذا تنويه لجميع المشاركين في هذه المسيرة.
ستظل القوات المسلحة حارساً أميناً لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع شعبنا بما يضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار
والله ولي التوفيق.
عميد د. ركن عامر محمد الحسن
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة
الخرطوم 20-10-2019م (سونا)