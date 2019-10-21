اسعار السكر والبصل تواصل الارتفاع

كشفت جولة المصادر بأسواق الخرطوم عن ارتفاع أسعارالسكر والزيوت، حيث أوضح التاجر حسب الرسول أن جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ 1520 جنيهاً بدلاً عن1460 جنيه وسعر جركانة الزيت زنة 36 رطلاً بلغت 1580 جنيهاً، لافتاً لارتفاع أسعار البصل بالرغم من ارتفاع حجم الوارد من الولايات فبلغ سعر الجوال 5500 جنيه، فيما بلغ سعر باكت دقيق سيقا 400 جنيه، وزادنا 320 جنيهاً بينما وصل سعر كرتونة لبن البدرة 720 جنيهاً، مشيراً لاستقرار سعر صابون الغسيل فبلغ سعرالقطعة زنة140 جراماً 210 جنيهات أما القطعة زنة 200 جرام بلغت 310 جنيهات، فيما وصل سعر 2 كيلو من صابون البدرة 120 جنيهاً بينما وصل 3 كيلو140 جنيهاً و4 كيلو 170 جنيهاً، أما 5 كيلو فبلغ 210 جنيهات أما كرتونة الصلصة فبلغت 600 جنيه، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والسكسكانية المكرونة 360 جنيهاً، أما جوال العدس فبلغ 620 جنيهاً وجوال الأرز 500 جنيه، وقال إن السوق يشهد ركودا ملحوظاً.
الخرطوم: إنصاف أحمد
صحيفة الصيحة