وزير الأوقاف يبحث مع السفير الكويتي التعاون الدعوي

بحث وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح مع سفير دولة الكويت بالسودان بسام القبندي، العلاقات بين البلدين، في مجال التعاون الدعوي.
وأطلع وزير الأوقاف السوداني السفير الكويتي على عدد من برامج الوزارة وعزمها ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو.
وأشار إلى تنظيم وزارته، في تلك الفترة، لورشة تدريب الأئمة والدعاة، لتأكيد دور الدعاة في تعزيز السلام والتنمية.
من جانبه، أبدى السفير الكويتي لدى السودان، استعداده للتعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات العمل الدعوي كافة.
المشهد السودانى