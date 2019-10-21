تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للدكتور “عمر أحمد القراي” مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الحالي أثناء محكمة الردة الشهيرة .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) وجد الفيديو انتشاراً واسعاً بمواقع التواصل وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و“يوتيوب” , حيث يظهر المقطع الدكتور “القراي” وهو يعلن توبته أمام المحكمة ويكفر الأستاذ “محمود محمد طه” ,
حيث قال في المحكمة : (أنا بعلن عن توبتي وعن العمل الذي كنت أمارسه في حركة الاخوان الجمهوريين وبرجع عن العمل الذي كنت أقوم به .. وأعلن أن محمود محمد طه كان كافراً و مرتداً وأنا كنت كافر وملحد ومرتد وأمام هذه المحكمه بعلن عن توبتي) .
وكان رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قد أصدر قراراً بتعيين د. عمر أحمد القراي في وظيفة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مما أثار جدلاً واسعاً وسط شرائح المجتمع بسبب ميولاته الفكرية وانتمائه للحزب الجمهوري .
الخرطوم (كوش نيوز)
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فيديو: في محكمة الردة الشهيرة .. مدير المناهج الجديد “القراي” يعلن توبته ويكفر “محمود محمد طه”