إتفاق لإستيراد أكثر من (600) بص من السعودية وقطر

كشفت شركة المواصلات العامة عن إتفاق مع المملكة العربية السعودية لتوريد (300) بص للشركة وصل منها (100) بص منها (50) قيد التخليص في سواكن، فيما ستبدأ المرحلة الثانية من شحن البصات والبالغ عددها(150) خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأعلن اللواء شرطة (م) عباس حسين الكردي المدير العام بالانابة لشركة المواصلات في تصريح لـ” أس أم سي” عن إتفاق آخر مع دولة قطر لإستيراد (320) بصاً منها (80) وتوجد (240) بصاً سيبدأ شحنها خلال الاسبوع القادم، مؤكداً أن لدى الشركة الكثير من الحلول المقترحة لحل أزمة المواصلات تم الدفع بها للجهات المختصة.
وأشار الكردي إلى أن من الحلول المقترحة اضافة النقل النهري والسكك الحديدية لحل مشكلة المواصلات، مبيناً أن القطارات المحلية سوف تتدخل لحل مشكلة المواصلات خلال الفترة القادمة.
صحيفة الجريدة
2 التعليقات
ودامدرمان
2019/10/22 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان هناك تعليق من أحد القراء وقد قمت بتأييده ولكن تم سحب التعليق ولم ينشر تأييدي له في تعليقه والمتضمن لماذا اللجوء لشراء باصات من دول غير مصنعة لها بل واستخدمتها في بلادها وهلكت فهي تكلف البلاد مبالغ طائلة للصيانة وليس عليها ضمان ونسبة لقدمها فهي تستهلك كميات أكثر من بترول وزيوت فالأوجب شراء هذه الباصات من البلد المصنع مباشرة وعليها ضمان وتشتغل لسنوات لا تحتاج إلى صيانة.
آمل أن يتم النشر
ود ساتي
2019/10/22 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
إاى متى سيظل السودان مكب لنفايات الآخرين ؟؟؟