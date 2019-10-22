“البصل” لا يمكن الوصول إليه .. ربات بيوت يلجأن للطبخ بدونه ..!!

أبدى عدد من النسوة انزعاجهن الشديد من ارتفاع أسعار البصل التي قالوا عنها إنها تجاوزت السعر المعقول وذلك بعد أن بلغ سعر الجوال أربع آلاف جنيه، ما جعل الغالبية العطمى من ربات البيوت الاستغناء التام عن شرائها والبحث عن بدائل أخرى لا يستخدم فيها البصل.
فيما أوضح عدد من النساء بحسب صحيفة السوداني، بأنهن أصبحن يطبخن وجبات لا تحتاج للبصل مثل (الفاصوليا والعدس) وغيرهما من الوجبات التي لا تتأثر بعدم استخدامه.
وأكدت أخريات لجوئهن لعمل (السخينة) لأنها لا تكلفهن غير بصلة واحدة، بجانب الاقتصاد، واستخدامه في المناسبات، مطالبات في الوقت ذاته معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعاره بتلك الصورة الجنونية.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سوداني حزين
2019/10/22 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق
دي من الاشياء الكان بيتكلم عنها أمس رئيس الوزراء في خطابة وهي عراقل توضع امام الحكومة لكن الخطاء علي الحكومة مفروض تخلي الامن الاقتصادي يتحرك وأي تاجر يجدوا عنده البصل مخزن يتم مصادرة البصل ومحاكمته بالسجن أقل شي عشرة سنوات وخليهم يشوفوا لو ماالبصل رقد في السوق دا شغل معروف من يقف خلفة ولازم يتم بلهم المثالية لا تنفع مع أمثالهم
الاصيل
2019/10/22 at 2:20 م (UTC 2) رابط التعليق
هل يحق ان نقول الشعب يستاهل ؟؟
كان فى امكان المستهلكين شراء كمية من البصل ايام الوفرة وتجفيفه وحفظه لمثل هذه الايام. لماذا لا يزرع كل شخص فى حوشه ومعظم المواطنين يسكنون فى بيوت لها حيشان. ويمكن زراعته على اوانى فى السطوح وبهذه الطريقة يمكن توفير كمية مقدرة من استهلاك البيت. الامر لا يحتاج الى الدخول فى هذه الازمات. ويسرى ذلك على كل انواع الخضروات ملوخية وبامية ورجلة وجرجير وعجور وخيار وقرع وفاصوليا خضراء وبيضاء …..الخ من منتجات. وبذلك ستنخفض قيمة كل هذه الخضروات غصبا عن السماسرة والتجار لامحالة.
لذا هل ممكن نقول نحن شعب فاشل……. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال الآخر: هل ممكن نقول نحن شعب ودولة فاشلة:
سكان الهند اكثر من مليار ونصف نسمة واكثر شعب ياكلو البصل. اكتفو ذاتيا وهم الآن اكبر دولة مصدرة للبصل وجميع انواع الخضروات والفواكه. سكان الصين بالمليارات واكثر شعب يستهلك التوم واكتفو ذاتيا وهم اكبر دولة مصدرة للتوم فى العالم. اليمن رغم الحروب وعدم وجود انهار او امطار كافية وعدم وجود اراضى زراعية غير سفوح الجبال والاودية لكنهم يصدرو البصل. الاردن شح فى الامطار وتكاد تنعدم وشح فى الاراضى الزراعية ويصدرو البصل. ماذا ينقصنا نحن فى السودان ؟؟؟؟؟؟
الا يمكن ان نقول نحن فاشلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟