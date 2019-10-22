اتحاد المخابز يرفض توزيع الدقيق بالمحليات

رفض اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أي محاولات لانتقال توزيع حصص الدقيق لتوزع بواسطة المحليات بدلاً عن الوكلاء. وقال يحيى موسى عبدالقادر رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم – في تصريحات صحفية محدودة – إن خطوة غرفة عمليات الدقيق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالولاية لانتقال توزيع الدقيق للمخابز بواسطة المحليات بدلاً عن نظام وكلاء الدقيق يفتح باب جديد للفساد على حد وصفه. وأوضح أن شركات مطاحن الدقيق الخمس تعمل على توزيعه لـ(٣٦٦٢) مخبزا بالولاية عبر (٤٠) وكيلا معتمدا لتلك الشركات وتمتلك تفاصيل الكميات التي تحتاجها المخابز بحسب عملها خلال (١٢) عاماً ويوفر الوكلاء وسائل التخزين والترحيل والشراء والسداد وتوفير الضمانات اللازمة لانسيابه الى المخابز. وشدد “يحيى” على أهمية تكثيف المراقبة على توزيع الدقيق من الشركات للمخابز عبر الوكلاء بشرط أن يكون اتحاد المخابز ضمن جهات المراقبة لضمان عدم التلاعب بالحصص المقررة للمخابز من الدقيق.
سونا