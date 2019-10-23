اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 75.00جنيه
الريال السعودي : 20.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 83.25 جنيه
الدرهم الإماراتي : 20.54جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 20.57 جنيه
الجنيه الإسترليني : 96.00جنيه
الجنيه المصري : 4.63جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.