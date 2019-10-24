حمدوك يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للفترةالانتقالية

ثمَّن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان السيد روبرت فان دن دول. ورحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير فان دول وأكد حرص السودان للانفتاح على العالم الخارجي والعودة للأسرة الدولية بالكامل. وتطرق اللقاء إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من ناحيته أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضع أولوية لتقديم الدعم في مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.
سونا