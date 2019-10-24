رابطة الدوري الإسباني تطعن ضد موعد الكلاسيكو الجديد

ستطعن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد قرار الاتحاد المحلي للعبة بإقامة القمة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.
وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري لأسباب أمنية بعدما حدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين في كاتالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.
وكانت الرابطة ترغب في إقامة القمة في الرابع من ديسمبر، وقالت إنها ستطعن ضد الموعد الجديد للمباراة المرتقبة، وأضافت رابطة الدوري في بيان يوم الخميس: ستلجأ رابطة الدوري الإسباني إلى الإجراءات القضائية والإدارية من أجل الدفاع عن الأندية المنضمة للرابطة، ولا يوجد لائحة تسمح للأندية باختيار موعد المباراة.
وأكدت الرابطة أن الخسائر الناتجة من إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلاً من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.
وكان من المفترض إقامة المباراة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (13:00 بالتوقيت المحلي)، وهو ما كان يتوافق مع نسبة مشاهدة كبيرة في الخارج، لكن الآن ستقام مساء يوم الأربعاء وفقاً للموعد الجديد.
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